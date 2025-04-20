Один человек погиб при пожаре в поселке в Карелии
Один человек погиб в результате пожара в поселке в Карелии, где загорелась трава, лес и семь хозпостроек. Об этом 20 апреля сообщил государственный комитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«В ЕДДС г. Беломорска сегодня поступило сообщение о том, что в поселке Сосновец горит трава, а также огонь распространяется на хозпостройки и погреба, угрожает дачным домам», — указано на сайте комитета.
На место происшествия были направлены пожарные. В тушении принимали участие восемь специалистов, две автоцистерны и мотопомпа. В настоящее время открытое горение локализовано, распространение огня на жилые дома удалось предотвратить.
По информации комитета, проводится проливка и разборка конструкций. В результате пожара сгорели семь небольших хозяйственных построек, общая площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м.
В этот же день в селе Еропкино в Нижегородской области сгорели шесть строений из-за пала сухостоя. Общая площадь возгорания составила более 15 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.