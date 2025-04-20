Электросамокат взорвался в квартире в Ижевске

В квартире на улице Коммунаров в Ижевске взорвался стоящий на зарядке электросамокат, что привело к возгоранию. Об этом 20 апреля сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Удмуртии.

«67-летний хозяин квартиры поставил электросамокат на зарядку около 11 часов дня. Около 15:30 в транспортном устройстве произошел хлопок с последующим возгоранием. Растерявшись, мужчина открыл дверь на балконе, чтобы проветрить помещение от дыма, но от нового потока кислорода пламя стало разгораться сильнее», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пламя удалось потушить жильцам квартиры подручными средствами. Площадь возгорания составила 6 кв. м.

В августе прошлого года 13-летняя девочка погибла в результате пожара в Омске, который начался из-за замыкания в аккумуляторе самоката. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.