Ребенок пострадал при детонации мины ВСУ в Белгородской области

В результате детонации мины «колокольчик» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадал ребенок. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы черепно-мозговая травма, а также множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В этот же день в селе Нечаевка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое детей и женщина. Их госпитализировали в больницу. Детали происшествия неизвестны.