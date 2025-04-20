Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Трамп пообещал сделать США сильнее и богаче
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
Многодетные мамы доставили Благодатный огонь из Москвы в Белгородскую область
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Общество
Верующие прошли крестным ходом во Владивостоке и Хабаровске в Пасху
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Мир
Папа римский появился на публике на праздновании Пасхи в Ватикане
Происшествия
Два ребенка и женщина пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Происшествия
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет
Сюжет:

Папа римский указал на необходимость разоружения для достижения мира

0
EN
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Достичь мира невозможно без разоружения, а стремление защищаться не может превращаться в гонку вооружений. Об этом 20 апреля заявил папа римский Франциск в традиционном пасхальном послании «Городу и миру».

«Мир невозможен без подлинного разоружения! Необходимость каждого народа обеспечивать свою оборону не может превратиться во всеобщую гонку вооружений. Пасхальный свет побуждает нас устранять барьеры, которые создают разделения и чреваты политическими и экономическими последствиями», — приводятся слова понтифика на сайте Ватикана.

Он подчеркнул важность скорейшего завершения конфликтов на Украине, в Йемене, Мьянме, Палестине и других странах. Понтифик также призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии.

Действие сильных: Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля
Россия приостанавливает все боевые действия и рассчитывает на ответный жест Украины

Днем ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине — это важный сигнал для достижения мирного урегулирования. Он добавил, что мир должен быть справедливым и прочным.

20 апреля итальянский журналист Винченцо Лоруссо, с 2022 года освещающий ситуацию в Донбассе, подчеркнул важность предложенного Путиным пасхального перемирия. По словам журналиста, такое решение ставит в трудное положение европейскую пропаганду.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025