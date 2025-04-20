Папа римский указал на необходимость разоружения для достижения мира
Достичь мира невозможно без разоружения, а стремление защищаться не может превращаться в гонку вооружений. Об этом 20 апреля заявил папа римский Франциск в традиционном пасхальном послании «Городу и миру».
«Мир невозможен без подлинного разоружения! Необходимость каждого народа обеспечивать свою оборону не может превратиться во всеобщую гонку вооружений. Пасхальный свет побуждает нас устранять барьеры, которые создают разделения и чреваты политическими и экономическими последствиями», — приводятся слова понтифика на сайте Ватикана.
Он подчеркнул важность скорейшего завершения конфликтов на Украине, в Йемене, Мьянме, Палестине и других странах. Понтифик также призвал молиться за христианские общины в Ливане и Сирии.
Днем ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине — это важный сигнал для достижения мирного урегулирования. Он добавил, что мир должен быть справедливым и прочным.
20 апреля итальянский журналист Винченцо Лоруссо, с 2022 года освещающий ситуацию в Донбассе, подчеркнул важность предложенного Путиным пасхального перемирия. По словам журналиста, такое решение ставит в трудное положение европейскую пропаганду.
19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.