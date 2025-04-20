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Сюжет:

В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия

Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент России Владимир Путин не отдавал указаний о продлении пасхального перемирия. Об этом 20 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Иных команд не было», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможности продления перемирия.

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19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в рамках спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Он уточнил, что перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 21 апреля, что составляет 30 часов.

Российский президент также подчеркнул, что военнослужащие должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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