В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Президент России Владимир Путин не отдавал указаний о продлении пасхального перемирия. Об этом 20 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Иных команд не было», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможности продления перемирия.
19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в рамках спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Он уточнил, что перемирие будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 21 апреля, что составляет 30 часов.
Российский президент также подчеркнул, что военнослужащие должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).