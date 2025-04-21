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«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю

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Фото: t.me/TRO_DPR
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Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 269 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР) на минувшей неделе. Об этом 21 апреля сообщило управление ФСБ России по региону.

Так, в ходе операций в Кировском и Куйбышевском районах Донецка были перехвачены два дрона самолетного типа, которые осуществляли разведку вблизи жилых кварталов.

Кроме того, в Горловке система РЭБ также продемонстрировала свою эффективность, подавив FPV-беспилотник, вооруженный самодельным взрывным устройством, а также ударный барражирующий боеприпас, нацеленные на гражданскую инфраструктуру города. Всего за неделю в этом районе было перехвачено 97 вражеских дронов.

Специалисты взрывотехнического отдела УФСБ России по ДНР использовали специальные технические средства для отключения органов управления беспилотников и уничтожения взрывоопасных предметов.

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7 апреля сообщалось, что за прошедшую неделю «Купол Донбасса» перехватил 216 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР. В частности, система перехватила над Куйбышевским районом Донецка три дрона, изучавших территорию в районе гражданских складов горюче-смазочных материалов. Помимо этого, еще 28 БПЛА были сбиты во время массированной атаки в ночь на 5 апреля.

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