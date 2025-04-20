Третий раунд переговоров между США и Ираном пройдет с участием посредников
Третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики пройдет в Маскате при участии посредников. Об этом 20 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади.
«Ирано-американские переговоры в Маскате будут непрямыми», — приводит его слова агентство IRIB.
Гариб-Абади добавил, что на предыдущем раунде переговоров с США было достигнуто взаимопонимание по общим положениям соглашения по иранской ядерной программе.
12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. В ходе встречи спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в присутствии главы МИД Омана Бадра Бен Хамада Аль-Бусаиди обменялись позициями своих правительств по этим вопросам.
19 апреля прошел второй этап переговоров. Иранскую делегацию возглавил Аракчи. Вашингтон представлял Уиткофф.
18 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова выступить посредником и играть любую роль в переговорах между США и Ираном. Глава ведомства отметил, что Исламская Республика готова к поиску этой договоренности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.