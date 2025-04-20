Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику

Американский лидер Дональд Трамп в своем пасхальном поздравлении 20 апреля раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за миграционную политику.

«Тормознутый Джо Байден намеренно позволил миллионам преступников войти в нашу страну, совершенно без проверки и контроля благодаря политике открытых границ, которая войдет в историю как самое вредоносное преступление, когда-либо совершенное против Америки», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер назвал Байдена «болваном» и «худшим, некомпетентным» президентом, который «абсолютно не понимал, что делает».

«С Пасхой всех, включая радикальных левых безумцев, которые так усердно борются и строят козни, чтобы вернуть в нашу страну убийц, наркобаронов, опасных заключенных, душевнобольных, а также известных членов банды MS-13 и домашних тиранов», — заявил Трамп.

Также он поздравил с Пасхой «слабых и неэффективных» судей и работников правоохранительных органов.

16 апреля Трамп резко раскритиковал бывшего главу государства Байдена, назвав его худшим лидером за всю историю США. По его словам, Байден позволил миллионам преступников проникнуть в страну.