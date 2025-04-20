Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

В результате аварии около хутора Семёнкин в Ростовской области погиб четырехлетний ребенок, еще двое детей и взрослый получили травмы. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, <…> в результате чего допустила съезд с дороги с последующим наездом на дерево», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее в этот день в результате столкновения с грузовиком в Кемеровской области погиб 69-летний водитель автобуса. Установлено, что водитель тягача «КамАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.