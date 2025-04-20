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СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию

The Times: Макрон совершит государственный визит в Великобританию
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Фото: TASS/NEIL HALL/POOL
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию по приглашению короля Карла III в конце мая. Об этом 20 апреля сообщило издание The Times.

«Макрон был приглашен королем посетить страну в конце следующего месяца, через восемь лет после вступления в должность. Это первый раз, когда ему был предоставлен государственный визит», — говорится в публикации.

Уточняется, что визит Макрона произойдет за несколько месяцев до приезда в Великобританию президента США Дональда Трампа.

По информации издания, британское правительство планирует обсудить с президентом Франции укрепление торговли между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией.

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16 апреля газета The Daily Telegraph сообщила, что администрация Трампа рассчитывает на заключение торговой сделки с Великобританией в течение трех недель. Как пишет издание, этому предшествовало предсказание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Трамп согласится на «отличное» торговое соглашение с Великобританией из-за «культурной близости».

Ранее, 5 апреля, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили возможные меры реагирования на новые пошлины, введенные США. Тогда президент Франции призвал правительства ЕС сплотиться для защиты «сограждан и бизнеса».

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