Два бегуна умерли во время полумарафона в Алма-Ате

Во время Almaty Half Marathon скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом 20 апреля сообщили организаторы мероприятия на сайте.

«Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось», — сказано в сообщении.

Полумарафон проходил по маршруту из Парка первого президента до Центрального стадиона. Спортсмены преодолевали дистанцию 21 км и 100 м.

Организаторы рассказали, что Рсалиев принимал участие в забегах с 2021 года. Во время Almaty Half Marathon на 1-м км мужчина упал. Когда приехали врачи, пульса у него уже не было. Предварительное заключение гласит, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии

Второй погибший — Ахмади — на 16-м км потерял сознание. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Ранее мужчина тоже принимал участие в забегах. Причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее, 31 марта, после поединка в полутяжелом весе в Гане в возрасте 40 лет умер боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу из Нигерии. Этот поединок должен был стать 24-м в карьере боксера.