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Два бегуна умерли во время полумарафона в Алма-Ате

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Фото: almaty-marathon.kz
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Во время Almaty Half Marathon скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом 20 апреля сообщили организаторы мероприятия на сайте.

«Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось», — сказано в сообщении.

Полумарафон проходил по маршруту из Парка первого президента до Центрального стадиона. Спортсмены преодолевали дистанцию 21 км и 100 м.

Организаторы рассказали, что Рсалиев принимал участие в забегах с 2021 года. Во время Almaty Half Marathon на 1-м км мужчина упал. Когда приехали врачи, пульса у него уже не было. Предварительное заключение гласит, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии

Второй погибший — Ахмади — на 16-м км потерял сознание. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Ранее мужчина тоже принимал участие в забегах. Причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы.

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