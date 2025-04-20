Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

Заслуженная артистка РФ, актриса Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на сайте Смоленского государственного академического драматического театра им. А.С. Грибоедова.

Причина смерти не уточняется.

«Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате — ушла из жизни замечательная актриса, заслуженная артистка России Елизавета Корнеевна Зима», — говорится в публикации.

В театре подчеркнули, что уход артистки стал огромной утратой. Елизавета Зима оставила яркий след в мире искусства благодаря своему таланту и великолепному голосу.

Артистка выступала на сценах театров в Ижевске, Тамбове, Ленинграде, Туле и Советске Калининградской области. Она приобрела популярность благодаря своим ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица» и других.