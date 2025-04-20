Верующие прошли крестным ходом во Владивостоке и Хабаровске в Пасху
Верующие прошли крестным ходом во Владивостоке и Хабаровске в честь праздника Пасхи 20 апреля.
Митрополит Владивостокский и Приморский Павел поздравил православных с этим великим событием, подчеркнув, что в этот день христианская община отмечает победу жизни над смертью и триумф Христа над грехом.
«Сегодня ночью молились в наших храмах, прославляли Воскресенье Христа. Сейчас совершили крестный ход, тем самым освятили центральные улицы нашего города [Владивостока]», — рассказал митрополит Павел.
Уточняется, что священники прошли по улицам с иконой Христа Вседержителя, Чудотворной иконой Божией Матери и другими святыми образами. Процессию посетили тысячи верующих, среди которых был губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к гражданам с пасхальным посланием, отметив глубокий внутренний смысл праздника, который особенно ярко проявляется в трудные времена. Он напомнил, что 80 лет назад, в пасхальную неделю 1945 года, предки смогли одержать победу над ужасным врагом. По словам Демешина, спустя годы потомки героев Великой Отечественной войны вновь сталкиваются с подобными испытаниями.
В этот день торжественная служба, проведенная патриархом Московским и всея Руси Кириллом, состоялась в храме Христа Спасителя. Богослужение началось с крестного хода, отдающего дань шествию жен-мироносиц, которые шли перед рассветом к гробу Иисуса Христа.