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Скончался писатель-фантаст Михаил Гуревич

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Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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На 87-м году из жизни ушел советский писатель-фантаст Михаил Гуревич. Об этом сообщили в издательстве «Текст».

«Он был среди отцов-основателей издательства «Текст», до этого работал в популярном советском журнале «Химия и жизнь», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издательства.

Гуревич родился в 1938 году в Москве, позже окончил Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева.

В 1971 году он стал лауреатом премии «Золотой теленок» от «Литературной газеты». Использовал литературный псевдоним Михаил Кривич.

Гуревич — автор фантастических рассказов и повестей, написанных в соавторстве с Ольгертом Ольгиным. Среди них — «Бег на один километр», «Лунная ночь в XXI веке», «Женский портрет в три четверти» и другие. Также он создал детективный роман «Бюст на родине героя».

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