Пасхальная служба прошла в храмовом комплексе Архангела Михаила в Киеве
Пасхальная служба прошла 20 апреля в храмовом комплексе Архангела Михаила (Русская православная церковь на Украине) в Киеве. Видео публикуют «Известия».
На кадрах видно, что множество людей пришло, чтобы отметить Воскресение Христово. В ходе службы были проведены обряды освящения куличей и пасх.
В этот день торжественная служба, проведенная патриархом Московским и всея Руси Кириллом, завершилась в храме Христа Спасителя. Праздничная служба началась с крестного хода, отдающего дань шествию жен-мироносиц, которые шли накануне рассвета ко гробу Иисуса Христа.