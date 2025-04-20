В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
В православных храмах в Бари и Афинах прошли утренние пасхальные службы. Кадры с места событий 20 апреля публикуют «Известия».
В Афинах богослужения проводились в Кафедральном храме Агиа Фотини. В итальянском городе Бари православные жители собрались в Патриаршеем подворье Святого Николая.
Священники в храмах вместе с хором совершили пение пасхального канона, после чего прихожане могли поставить свечки и освятить пасхальную снедь.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с праздником Пасхи. Глава государства отметил, что РПЦ и другие ветви кроме прочего помогают воспитанию молодежи и укреплению семейных ценностей.