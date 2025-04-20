В Армении и Сербии прошли утренние пасхальные службы

В Армении и Сербии прошли утренние службы в честь праздника Пасхи. Кадры события 20 апреля публикуют «Известия».

Службы состоялись в Белграде в храме Святого Саавы и в Ереване в соборе Святого Григория Просветителя.

На кадрах видно, что в Сербии служители раздают прихожанам крашеные освещенные яйца, а в Армении проводится богослужение. При этом жители стоят даже у входа в храмы.

Ранее в этот день торжественная служба, проведенная патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прошла в храме Христа Спасителя. Праздничная служба началась с крестного хода, отдающего дань шествию жен-мироносиц, которые шли накануне рассвета ко гробу Иисуса Христа.