Два ребенка и женщина пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В селе Нечаевка Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое детей и женщина. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Детали происшествия неизвестны.
«Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков также призвал жителей приграничных районов воздержаться от посещения кладбищ.
В этот же день Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли 900 ударов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате украинских атак погибли и были ранены мирные жители, повреждены гражданские объекты.