Вооруженные силы Украины (ВСУ) до объявления пасхального перемирия потеряли до 155 военных в курском приграничье. Об этом 20 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили: до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские военнослужащие с помощью оперативно-тактической, армейской авиации и беспилотников поразили живую силу украинских боевиков и технику в населенных пунктах Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка, Яблоновка в Сумской области.

Ранее в этот день стало известно, что еще до объявления пасхального перемирия российские бойцы освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двум бригадам противника в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя в ДНР.

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.