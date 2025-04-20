Многие пожилые люди в Молдавии получили пасхальные «подарки» это властей — штрафы от 25 тыс. леев (около $1445) до 37 тыс. леев (примерно $2140) за участие в мирных собраниях вместо традиционных пасхальных выплат. Об этом заявил 20 апреля молдавский оппозиционный политик Павел Григорчук.

«Многие пожилые люди вместо поддержки получили пасхальные «подарки» от режима — штрафы от 25 тыс. до 37 тыс. леев, просто за участие в мирных собраниях или за слова правды», — написал Григорчук в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, по его словам, сотни тысяч молдавских пенсионеров не могут позволить себе даже кулича и крашеных яиц, ведь их пенсии не соответствуют прожиточному минимуму.

Политик подчеркнул, что жители Молдавии не смирятся и «сделают всё, чтобы изменить эту страну».

Ранее, 3 февраля, бывший молдавский премьер-министр, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил о том, что власти Молдавии расхищают помощь Евросоюза (ЕС), которая была выделена для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье. Как отметил Филат, европейские фонды, связанные с газом — новая схема хищения.