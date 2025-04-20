В России за сутки потушили 48 лесных пожаров

В России специалисты потушили около 48 лесных пожаров за сутки. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 апреля 2025 года в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5772 га», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что возгорания ликвидированы на территориях Амурской, Ленинградской, Ростовской, Псковской, Новосибирской, Оренбургской, Московской, Омской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, в республиках Бурятия и Алтай, Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), в Приморском, Забайкальском, Красноярском и Алтайском краях.

Кроме того, к тушению были привлечены 2774 человека, 469 единиц техники и четыре воздушных судна. В авиационном мониторинге было использовано 20 самолетов.

Президент России Владимир Путин 14 апреля на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Он отмечал, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.