ВС РФ освободили Новомихайловку в ДНР до объявления перемирия

Еще до объявления пасхального перемирия российские бойцы освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что российские военнослужащие также нанесли поражение формированиям штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам противника в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя ДНР.

Кроме того, в зоне действия «Запада» ВСУ потеряли 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», также уничтожено три склада боеприпасов.

В министерстве указали, что после объявления пасхального перемирия российские военнослужащие его полностью соблюдали.

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.