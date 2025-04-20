Глава МИД Эстонии предрек проблемы ЕС и G7 при разморозке активов России

Евросоюз (ЕС) и «Большая семерка» (G7) могут столкнуться с финансовыми проблемами, если Венгрия проголосует против продления ограничений в отношении замороженных активов России. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Блокирование продления санкций ЕС — угроза, которую Орбан неоднократно озвучивал, но никогда не приводил в действие, — оставит правительства стран G7 и ЕС в сложном положении из-за многомиллиардных кредитов, выданных Киеву и обеспеченных благодаря российским активам», — приводит издание слова министра иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

При этом Цахкна отметил, что исход событий украинского кризиса зависит от мирных переговоров, которые будут вестись при посредничестве США.

Как заявляет газета, ЕС и G7 ожидают от Орбана «жесткой позиции» в предстоящем обсуждении продления санкций. Срок их действия истекает в конце июля, уточняет издание. Кроме того, FT сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) пытается разработать запасной план на случай, если ограничения не будут работать.

Ранее, 14 марта, агентство Reuters сообщило, что в проекте коммюнике министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7) не упоминались возможные новые санкции в отношении РФ. Кроме того, проект также приветствовал усилия США в Джидде.