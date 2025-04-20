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В Курском Свято-Троицком женском монастыре прошла пасхальная служба

Депутат ГД Харченко: храм в Курске — это самое безопасное место для души верующих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Симоненкова
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В Курском Свято-Троицком женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) в ночь на 20 апреля прошла пасхальная служба.

«Самое главное для нас, для курян сейчас — соборная молитва, потому что непростые времена. Я практически каждый день на Страстной неделе была в храме, обратила внимание, как много людей. Люди успевают посетить службы и утренние, и вечерние, помолиться. <...> Очень весомое решение нашего президента объявить пасхальное перемирие, потому что во все века у православных христиан Пасха — это самый светлый праздник, самый радостный праздник», — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Харченко добавила, что на службе присутствовало много молодых семей и детей. По ее мнению, именно в этом ощущается преемственность поколений и единение жителей Курска.

«Как я разговаривала недавно с матушкой-игуменьей Сусанной, говорю: «Наверное, храм в Курске — это самое безопасное место в настоящее время, когда [например] ракетная опасность». Она говорит, это самое безопасное место для души точно», — поделилась Харченко.

«Праздник Пасхи — долгожданный праздник, который мы ждем целый год, но несмотря на все трудности, которые происходили с августа 2024 года, мы не унываем <…> Это замечательное решение (пасхальное перемирие. — Ред.), мы очень рады этому», — поделился старший священник и духовник Курского Свято-Троицкого женского монастыря Андрей Будник.

Он также заявил, что эта инициатива всецело нацелена на мир, согласие и примирение в зоне конфликта, а Пасха объединяет как православных, так и католиков.

Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова добавила, что жители Курска рады предложению президента России Владимира Путина о перемирии. Она добавила, что во всех храмах звучали колокола и впервые за долгое время ночью не было сирен ракетной опасности.

В рамках Патриаршей гуманитарной миссии на территории монастыря действует центр помощи вынужденным переселенцам из приграничья, который начал работу еще в августе 2024 года. В центр жители обращаются за продуктовыми и гигиеническими наборами, лекарствами и медицинским оборудованием, также туда доставляют помощь волонтеров из разных городов России.

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Ранее в этот день настоятель Преображенского кафедрального собора Белгорода протоиерей Олег Кобец рассказал «Известиям», что временное прекращение огня в Пасху стало хорошей новостью для верующих, которые планировали поучаствовать в церковной службе или крестном ходе.

Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.

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