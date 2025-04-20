В Хакасии у госохотинспектора в машине обнаружили мясо дикого животного

В Хакасии у госохотинспектора в багажнике автомобиля нашли мясо некого дикого животного. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

«[Мужчина] передвигался на личном автомобиле, в багажнике которого действительно транспортировал фрагменты мяса дикого животного», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что госохотинспектора остановили еще 17 апреля, и при себе у него был отрывной талон к разрешению на добычу охотничьих ресурсов, который необходим для транспортировки. При этом после проведения экспертиз факт алкогольного опьянения у мужчины не подтвердился.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления деталей произошедшего. Кроме того, в Минприроды инициировали служебную проверку в отношении сотрудника. Министерство выяснит, законно ли он действовал, и примет меры в случае необходимости.

Ранее, 16 апреля, браконьеры подстрелили беременную олениху в Липецкой области. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. После задержания транспортное средство браконьеров изъято.