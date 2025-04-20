Реклама
Прямой эфир
Общество
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой указал на укрепление церковью согласия в обществе
Общество
Стала известна новая уловка телефонных мошенников
Общество
Протоиерей Олег Кобец указал на важность пасхального перемирия
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
Общество
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Мир
В Норвегии предложили спасти тающий ледник с помощью искусственного снега
Происшествия
В порту в Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом
Политика
Пушков указал на вынужденность перемирия со стороны Украины
Мир
В США тысячи протестующих вышли на акции протеста против политики Трампа
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Общество
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Происшествия
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Мир
Археологи нашли в Египте гробницу принца Усерефры, сына фараона Усеркафа

В Хакасии у госохотинспектора в машине обнаружили мясо дикого животного

0
EN
Фото: Минприроды Республики Хакасия
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Хакасии у госохотинспектора в багажнике автомобиля нашли мясо некого дикого животного. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

«[Мужчина] передвигался на личном автомобиле, в багажнике которого действительно транспортировал фрагменты мяса дикого животного», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что госохотинспектора остановили еще 17 апреля, и при себе у него был отрывной талон к разрешению на добычу охотничьих ресурсов, который необходим для транспортировки. При этом после проведения экспертиз факт алкогольного опьянения у мужчины не подтвердился.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления деталей произошедшего. Кроме того, в Минприроды инициировали служебную проверку в отношении сотрудника. Министерство выяснит, законно ли он действовал, и примет меры в случае необходимости.

Дикая неохота: убийцам медведей на Камчатке грозит до пяти лет тюрьмы
На Дальнем Востоке разыскивают браконьеров, стрелявших с борта вертолета

Ранее, 16 апреля, браконьеры подстрелили беременную олениху в Липецкой области. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. После задержания транспортное средство браконьеров изъято.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025