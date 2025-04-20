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Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства мирного жителя военными ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством военнослужащими вооруженных формирований Украины (ВФУ) мирного жителя в Кореневском районе Курской области. Об этом 20 апреля сообщили в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

«Установлено, что 11 апреля 2025 года украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Ольговке Кореневского района Курской области. В результате погиб мужчина, который находился за рулем автомобиля», — указано в сообщении.

Как уточняет ведомство, один из свидетелей в ходе допроса рассказал, что при попытке эвакуации тела погибшего друга ВФУ повторно атаковали его автомобиль и другие гражданские машины беспилотными летательными аппаратами.

Правоохранители квалифицировали действия военнослужащих как террористический акт (п. «б», ст. 205 УК РФ). Следствие привлечет к ответственности всех причастных представителей вооруженных формирований Украины.

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Ранее, 15 апреля, правоохранители возбудили уголовное дело по факту массированной атаки ВФУ на жилые дома в Курске. При осмотре мест, куда попали беспилотники, военные следователи обнаружили фрагменты этих дронов.

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