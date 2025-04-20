Возбуждено уголовное дело в связи с убийством военнослужащими ВФУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области

Возбуждено уголовное дело в связи с убийством военнослужащими ВФУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области

2025-04-20T09:31:10+03:00

2025-04-20T09:31:38+03:00

2025-04-20T09:31:38+03:00

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