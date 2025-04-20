Бывший военный США сравнил Нью-Йорк с Москвой

Нью-Йорк уступает Москве по чистоте и ухоженности улиц. Об этом 19 апреля заявил американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл в эфире YouTube-канала Wild Siberia.

«Почти похоже на постапокалипсис из-за условий на улице. Выглядит очень грязно. Там [в Нью-Йорке] так много всего происходит. Вероятно, поэтому называют Нью-Йорк бетонными джунглями, потому что он действительно похож на джунгли», — заявил блогер.

Кроме того, сравнивая два видео, на которых показаны улицы Москвы и Нью-Йорка, он отметил, что есть огромная разница. Касл подчеркнул, что в Москве районы чище, нет мусора и бездомных. По его мнению, важно сравнивать эти два мегаполиса, потому что они самые богатые в своих странах.

«Я хочу, чтобы моя страна встала на один уровень с Россией», — добавил Касл.

Агентство Bloomberg 27 декабря 2024 года сообщило, что количество бездомных в США достигло исторического максимума. В январе 2024 года почти 772 тыс. человек были признаны бездомными, что на 18% больше, чем в 2023 году.