В Челябинской области семье погибших при пожаре четырех детей окажут помощь

Семье четверых детей, которые погибли при пожаре в поселке Василовка в Юрюзани в Челябинской области, окажут необходимую помощь, в том числе психологическую. Об этом 20 апреля сообщил губернатор Алексей Текслер.

«На место происшествия направил министра социальных отношений Наталью Лугачеву, представителей регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригаду психологической помощи из центра «Семья». Семью не бросим, поможем всемерно», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, членом семьи является участник специальной военной операции (СВО). Его супруга уехала к нему в госпиталь в Москве, оставив детей с родственниками.

Ранее в этот день в Юрюзани Челябинской области из-за пожара погибли четыре ребенка. Уточняется, что девочка 12 лет, мальчик семи лет и два мальчика-близнеца пяти лет находились дома одни во время пожара. К устранению огня были привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники. Пламя потушили на площади 160 кв. м.