WSJ узнала о риске роста цен на помидоры из Мексики на фоне пошлин Трампа

Торговые пошлины, которые США введут с 1 июля 2025 года на помидоры, импортируемые из Мексики, могут привести к значительному росту цен. Об этом 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Действующее соглашение не смогло защитить американских производителей томатов от несправедливых цен на мексиканский импорт», — приводит издание заявление министерства торговли США.

В материале уточняется, что в настоящее время американская сторона импортирует из Мексики около 70% томатов. При этом, по мнению экспертов, после введения ограничений ожидается 10%-ное увеличение стоимости на данный продукт. Однако сельскохозяйственные компании готовятся к более высоким показателям.

Американский лидер Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.