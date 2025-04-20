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По факту гибели пятерых детей при пожаре в Астрахани возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После гибели пятерых детей из-за возгорания частного дома на Ольховской улице в Кировском районе Астрахани возбуждено уголовное дело. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Астраханской области.

«Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых детей на пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, четверо погибших были детьми местной жительницы, отсутствующей дома, а еще один ребенок — ее знакомой, он остался в гостях. Шестой из детей смог спастись. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Ранее в этот день в Астрахани произошел пожар. После его ликвидации пожарные обнаружили тела пятерых детей в возрасте от четырех до 11 лет. При этом их мать отсутствовала дома. Уточняется, что трагедия произошла в 03:02 мск.

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