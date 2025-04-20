Китайские ученые испытали взрывное устройство на основе водорода, в котором не содержались какие-либо ядерные материалы. Об этом 20 апреля сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на соответствующее научную публикацию.

«Китайские исследователи успешно испытали взрывное устройство на основе водорода в контролируемых полевых условиях, вызвав разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо ядерных материалов», — сказано в сообщении.

Газета поясняет, что в разработке бомбы ученые использовали химическое соединение гидрид магния. Оно подвергалось быстрому термическому разложению, из-за чего выделялся водородный газ, который затем воспламенялся. Испытанное устройство весило 2 кг, при взрыве образовался огненный шар с температурой более 1 тыс. градусов по Цельсию.

Устройство создал Научно-исследовательский институт 705-й Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).

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