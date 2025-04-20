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Посольство КНР раскритиковало пошлины Трампа на примере народной медицины

Посол КНР: торговые пошлины США приведут к самоизоляции и навредят всем сторонам
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Посол КНР в США Се Фэн указал на несостоятельность введенных главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на примере мудрости китайской народной медицины. Об этом 20 марта сообщается на сайте диппредставительства.

«Традиционная китайская медицина утверждает, что «при лечении болезни необходимо искать ее корень». Мы не можем лечить симптомы, не устранив причину. Вместо этого нам следует честно взглянуть на свои проблемы, определить причину болезни и назначить правильное лекарство. Мировой экономический рост вступил в период замедления», — констатировал дипломат.

Уточняется, что основная проблема мировой экономики заключается в недостаточном росте. Но для ее решения следует думать не только о краткосрочной перспективе, но и о будущих последствиях.

«Глобализация, взаимосвязь и взаимодополняющие преимущества стали основой мирового процветания на протяжении последних десятилетий, а также являются единственным способом для всех стран достичь устойчивого общего развития. Использование взаимозависимости в качестве оружия приведет лишь к самоизоляции и навредит обеим сторонам», — сообщили в посольстве.

Также было подчеркнуто, что в первом квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 5,4% в годовом исчислении. Это позволило государству занять одно из лидирующих позиций среди самых сильных экономик мира.

«Мы будем придерживаться принципов «открытия дверей», а не «закрытия дверей», «сноса стен», а не «строительства стен», «расширения прав и возможностей», а не «конкуренция за прибыль», и привнесем в мир стабильность и определенность посредством высококачественного развития и высокого уровня открытости», — заключили в посольстве.

Наглядный барьер: почему США захотели заключить торговую сделку с КНР
Если стороны не сойдутся, это повлияет на всю мировую торговлю

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.

Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.

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