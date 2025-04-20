Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа

Премьер-министр Хан Док Су, исполняющий в настоящий момент обязанности главы государства, отказался оказывать сопротивление пошлинам на импорт, установленным по указу президента США Дональда Трампа. Об этом 19 апреля он рассказал в интервью изданию Financial Times (FT).

Политик сообщил, что недавно провел телефонный разговор с американским лидером, который охарактеризовал как хороший. Беседа заняла 28 минут, и по итогу глава Южной Кореи согласился сократить торговый профицит своей страны в торговле с США. Сделать это можно в том числе благодаря закупкам американского сжиженного природного газа (СПГ) и авиалайнеров.

По словам Хан Док Су, отказ противостоять тарифам мотивирован тем, что страна находится в долгу перед США за оказанную в середине XX века помощь.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.