Под Челябинском в результате пожара погибли четверо детей

В Юрюзани Челябинской области в результате пожара погибли четыре несовершеннолетних. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС по региону.

«В ночное время огнеборцы работали в городе Юрюзань, поселок Василовка. По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что девочка 12 лет, мальчик семи лет и два мальчика-близнеца пяти лет находились дома одни во время пожара.

К устранению огня были привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники. Пламя потушили на площади 160 кв. м.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Семье погибших организуют работу с психологом пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Ранее, 17 апреля, в результате возгорания в частном доме населенного пункта Сосново погибли четыре ребенка. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.