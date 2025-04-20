Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов

Директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни. Об этом вечером 19 апреля сообщил коллектив артистов в социальной сети VK.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» — говорится в публикации.

Уточняется, что в ближайшее время станут известны подробности о дате и месте проведения церемонии прощания с ним.

Фроликов был директором группы более 30 лет.