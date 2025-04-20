Стала известна новая уловка телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую уловку, согласно которой они сами признаются в обмане на каком-то этапе разговора.

Сначала аферисты звонят потенциальной жертве и, представляясь «сотрудником мобильного оператора», просят назвать код из СМС-сообщения.

После этого мошенник сам раскрывает обман и начинает шантажировать человека, требуя выполнения его поручений. В качестве угроз может быть утверждение, что украденные деньги якобы пошли на финансирование украинской армии, пишет ТАСС.

После этого с жертвой снова связываются аферисты, представляясь на этот раз полицейскими или сотрудниками Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Они предлагают спасти оставшиеся средства путем перевода их на «безопасный счет».

19 апреля в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом фотосессий для моделей. Согласно этой схеме, злоумышленники размещают объявления в социальных сетях об услугах фотографа под видом начинающих специалистов. Они предлагают провести съемку и оплатить при этом только услуги стилиста и аренду студии, а затем перейти по ссылке на сайт и ввести реквизиты своей карты. После этого мошенники получают банковские данные жертвы и выводят средства со счета.