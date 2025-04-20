Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВФ сообщила о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин Трампа
Общество
Праздник Светлой Пасхи встретили в храме Христа Спасителя
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Армия
Военнослужащие полевого хлебозавода организовали выпечку куличей на Пасху
Мир
Глава МИД Италии положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие
Мир
Маск заявил об утрате США традиционных ценностей из-за мигрантов
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС
Мир
СМИ сообщили о готовности России к мирным переговорам после пасхального перемирия
Мир
Итальянский журналист указал на важность объявленного Путиным перемирия на Пасху
Общество
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Мир
Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой
Мир
Ученые Италии опровергли теорию средневекового происхождения Туринской плащаницы
Происшествия
В Дагестане в пяти районах ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Общество
Во Владивостоке и Магадане прошли пасхальные богослужения
Мир
Япония может предложить США увеличение импорта риса как козырь в переговорах
Мир
Археологи нашли в Египте гробницу принца Усерефры, сына фараона Усеркафа

Во Владивостоке полиция сообщила о начале проверки касательно смертельного ДТП

0
EN
Фото: t.me/prim_police
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту аварии со смертельным исходом. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

«Установлено, что 28-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении Луговой, нарушил требования дорожной разметки 1.1, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя», — говорится в Telegram-канале.

В результате аварии погиб пассажир одного из автомобилей. Водителей госпитализировали с тяжелыми травмами.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

От цессии до цессии: водители получают иски на сотни тысяч за старые ДТП
В России появилась целая индустрия, связанная с передачей права требовать возмещение ущерба за аварию

Ранее, 19 апреля, в Иркутской области в ДТП, спровоцированном выездом на встречную полосу, погиб человек. По предварительной информации, 27-летний водитель Nissan Sunny, направляясь из Братска в Тулун, не справился с управлением, и его автомобиль столкнулся с Lexus RX 450h.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025