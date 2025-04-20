Во Владивостоке полиция сообщила о начале проверки касательно смертельного ДТП

Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту аварии со смертельным исходом. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

«Установлено, что 28-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении Луговой, нарушил требования дорожной разметки 1.1, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя», — говорится в Telegram-канале.

В результате аварии погиб пассажир одного из автомобилей. Водителей госпитализировали с тяжелыми травмами.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 19 апреля, в Иркутской области в ДТП, спровоцированном выездом на встречную полосу, погиб человек. По предварительной информации, 27-летний водитель Nissan Sunny, направляясь из Братска в Тулун, не справился с управлением, и его автомобиль столкнулся с Lexus RX 450h.