Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Германия станет активным участником конфликта на Украине, если начнет поставки ракет Taurus Киеву. Об этом 19 апреля заявила бывший депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.
«Господин [кандидат в канцлеры Германии Фридрих] Мерц обещал еще в ходе предвыборной кампании, что Taurus будут поставляться под его руководством. <…> И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия», — сказала она в беседе с «РИА Новости».
Петерсен подчеркнула, что при реализации намерений Мерца Берлин станет активным участником украинского конфликта.
Ранее, 16 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что план кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по Украине обострил разногласия между партиями страны. Спор о ракетах — признак того, что левоцентристские и консервативные партии «не смогут легко сгладить свои разногласия», отметили в издании.
В этот же день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что из-за неправильной политики будущее правительство Германии во главе с кандидатом в канцлеры не продержится долго.