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Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине

Экс-депутат Петерсен: ФРГ может стать участником конфликта из-за поставок Taurus
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Фото: ТАСС/ABACA
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Германия станет активным участником конфликта на Украине, если начнет поставки ракет Taurus Киеву. Об этом 19 апреля заявила бывший депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.

«Господин [кандидат в канцлеры Германии Фридрих] Мерц обещал еще в ходе предвыборной кампании, что Taurus будут поставляться под его руководством. <…> И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Петерсен подчеркнула, что при реализации намерений Мерца Берлин станет активным участником украинского конфликта.

Ключ на стоп: кто может заблокировать поставку Украине ракет Taurus
И из-за чего будущий канцлер Германии выбирает путь эскалации

Ранее, 16 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что план кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по Украине обострил разногласия между партиями страны. Спор о ракетах — признак того, что левоцентристские и консервативные партии «не смогут легко сгладить свои разногласия», отметили в издании.

В этот же день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что из-за неправильной политики будущее правительство Германии во главе с кандидатом в канцлеры не продержится долго.

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