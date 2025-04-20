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Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Россияне чаще всего интересовались способами приготовления пасхи в преддверии светлого праздника. Об этом в воскресенье, 20 апреля, свидетельствует исследование, проведенное медиаплатформой Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне наиболее активно искали рецепты приготовления пасхи. Лидером по просмотрам стали варианты с изюмом, но в массу часто добавляют и другие ингредиенты: лимонный сок, цедру, ванилин или кардамон.

Особой популярностью также пользовался низкокалорийный вариант пасхи без сахара, где сладость достигается за счет фиников и кокосовой стружки. Добавление желатина ускоряет застывание массы — этот рецепт собрал 9 тыс. просмотров. Еще одним востребованным рецептом оказался вариант с миндалем и курагой (5,1 тыс. просмотров), где сметана и сливочное масло придают десерту нежную текстуру.

Среди сохраненных в избранное рецептов оказались способы приготовления с уникальными начинками: вареная сгущенка, лимон, три вида шоколада и ягоды.

Что касается куличей, то изюм остается самой популярной добавкой — рецепты с ним набрали 67 тыс. просмотров. Альтернативой служат цукаты (25 тыс. просмотров). Также часто готовят куличи с творогом. Он делает выпечку мягкой и продлевает свежесть. Этот способ заинтересовал почти 30 тыс. россиян.

Самым оригинальным рецептом среди сохраненных стал шоколадный кулич. Для насыщенного вкуса в тесто добавляют какао, а готовую выпечку покрывают глазурью и шоколадной стружкой.

Наибольший интерес к пасхальным рецептам проявили жители Москвы (44 тыс. просмотров), Санкт-Петербурга (23 тыс.) и Нижнего Новгорода (12 тыс.). В пятерку также вошли Екатеринбург и Краснодар (по 7 тыс. просмотров), что для городов с населением 1,5 млн и 1 млн человек говорит о значительном внимании к пасхальным традициям.

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В тот же день врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Елена Зиннатова рассказала «Известиям», что здоровым взрослым людям и детям от 12 лет допускается два-три яйца в сутки, если нет сопутствующих заболеваний. Детям старше одного года — не больше двух-трех яиц в неделю. Она также уточнила, что пасхальными куличами тоже увлекаться не следует. В день достаточно съесть 1–2 кусочка угощения.

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