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Технолог назвала два главных преимущества консервов

Технолог Посокина: в консервах витамины окисляются медленнее, чем при жарке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Консервирование, в отличие от жарки, хотя и снижает потерю питательных веществ, но помогает сохранить естественный вкус продуктов. Об этом 19 апреля рассказала заведующая лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Наталья Посокина в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметила, что при правильной технологии консервации утрата нутриентов может быть меньше, чем при традиционных способах приготовления, таких как варка или жарка. Технолог предупредила, что жарка часто приводит к окислению жиров и разрушению витаминов из-за воздействия высоких температур и контакта с кислородом. А консервы герметично упаковываются и проходят щадящую термическую обработку, что замедляет распад полезных соединений, пояснила Посокина.

При этом собеседница издания уточнила, что отдельные ингредиенты консервированных блюд, например морковь или лук, иногда предварительно обжариваются — это нужно для сохранения вкуса, ожидаемого покупателем. Однако в законсервированном виде продукты изолированы от воздуха, что значительно замедляет процесс окисления.

Технолог также подчеркнула, что консервация позволяет россиянам круглый год употреблять тропические и сезонные фрукты, такие как персики, манго и ананасы. Это особенно актуально для регионов с дефицитом свежих продуктов.

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Ранее, 11 апреля, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева предупредила, что кетчуп с майонезом является самой опасной смесью к еде. Так, она рассказала, что калорийность кетчупов и томатных соусов зависит от состава. Чем он короче, тем меньше углеводов, и, соответственно, калорийность. В одной столовой ложке кетчупа из-за большого количества сахара может быть до 4 г углеводов.

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