Huawei и China Unicom запустили в Китае первую сеть 10G

Телекоммуникационные компании Huawei и China Unicom объединили усилия для запуска в районе Сюнъань провинции Хэбэй Китая первой широкополосной сети 10G. Об этом 19 апреля сообщает портал Mydrivers.

«Развертывание широкополосной связи 10G основано на ведущем в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд», — говорится в материале.

Уточняется, что в доме одного из подключенных к новой сети пользователей скорость загрузки по интернету достигла 9834 Мбит/с. Скорость отправки данных составила 1008 Мбит/с, при этом задержка «стабильно составляла» всего три миллисекунды.

«Для рядовых пользователей широкополосный доступ в Интернет 10G означает не только увеличение скорости интернета, но и революцию в образе жизни», — передает Mydrivers.

4 апреля стало известно, что Минцифры рассматривает вопрос о проведении аукциона на право использования частот 5G во второй половине 2025 года. По словам одного из источников «Известий», если решение о проведении аукционов будет принято, на торги будут выставлены частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Власти уже несколько лет называют его единственно возможным для массового покрытия России сотовой связью пятого поколения: оптимальные с точки зрения связистов частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ уже заняты средствами связи других структур, в том числе силовых, а 5G в более высоких диапазонах не может обеспечить широкого покрытия населенных пунктов.