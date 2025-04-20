В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +27 градусов в Москве 20 апреля
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- В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +27 градусов в Москве 20 апреля
Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 20 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, а ночью температура может упасть до +7.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Ранее, 18 апреля, в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с вечера пятницы до вторника, об этом сообщал Гидрометцентр РФ.