Архиепископ Бельцкий Маркел провел службу и передал верующим Благодатный огонь

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел в воскресенье, 20 апреля, провел службу в Бельцах и передал прихожанам Благодатный огонь.

«Путь к радости лежит через крестные страдания, и, когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова Воскресения», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее священнику не позволили покинуть границы Молдавии, чтобы отправиться за священным огнем.

Маркел, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, 17 апреля сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева. При этом возле аэропорта состоялась акция в поддержку Маркела: участники митинга вышли с плакатами «Ждем Благодатный огонь дома!».