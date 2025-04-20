Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВФ сообщила о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин Трампа
Общество
Праздник Светлой Пасхи встретили в храме Христа Спасителя
Армия
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле «246 на 246»
Мир
США и Иран изучают возможность сохранить развитие мирной атомной энергетики
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах
Мир
СМИ сообщили о готовности России к мирным переговорам после пасхального перемирия
Мир
Глава МИД Италии положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие
Мир
Маск заявил об утрате США традиционных ценностей из-за мигрантов
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС
Мир
Итальянский журналист указал на важность объявленного Путиным перемирия на Пасху
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до уничтожения ХАМАС
Мир
Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой
Мир
Ученые Италии опровергли теорию средневекового происхождения Туринской плащаницы
Происшествия
В Дагестане в пяти районах ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Общество
Во Владивостоке и Магадане прошли пасхальные богослужения
Общество
Концертный директор рассказал о состоянии Боярского после падения в театре
Общество
Военная комендатура ДНР в преддверии Пасхи привезла в Авдеевку куличи

Архиепископ Бельцкий Маркел провел службу и передал верующим Благодатный огонь

0
EN
Фото: pravoslavie
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел в воскресенье, 20 апреля, провел службу в Бельцах и передал прихожанам Благодатный огонь.

«Путь к радости лежит через крестные страдания, и, когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова Воскресения», — цитирует его слова «РИА Новости».

Ранее священнику не позволили покинуть границы Молдавии, чтобы отправиться за священным огнем.

Вперед в 90-е: почему в Молдавии отпускают на свободу криминальных авторитетов
Рецидивисты на пожизненном воспользовались дырами в законодательстве

Маркел, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, 17 апреля сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева. При этом возле аэропорта состоялась акция в поддержку Маркела: участники митинга вышли с плакатами «Ждем Благодатный огонь дома!».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025