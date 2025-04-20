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В Израиле раскритиковали решение Франции признать палестинское государство

Глава МИД Израиля: для Франции будет серьезной ошибкой признать Палестину
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Фото: ТАСС/Денис Устинов
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар считает ошибкой планы властей Франции официально признать Палестину как государство. Об этом 19 апреля он заявил в беседе с The Telegraph.

«Я думаю, что для Франции было бы серьезной ошибкой сделать это. Они потеряют региональное влияние, они навредят своим позициям. Они не создадут палестинское государство этим желаемым или воображаемым решением», — сказал он.

По его словам, до этого многие другие государства признавали суверенитет Палестины, однако это никак не изменило «реальность на местах».

11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности мира без создания государства Палестина. Он также призвал всех членов международного сообщества, особенно Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), взять на себя ответственность, «остановить кровопролитие и поддержать палестинский народ».

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11 апреля генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лазарини заявил, что единственной альтернативой деятельности агентства является создание полноценного палестинского государства. Глава БАПОР подчеркнул, что решение палестинского вопроса необходимо для прекращения насилия и достижения стабильности в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 апреля сообщил, что страна может признать государство Палестина этим летом. По его словам, в июне Франция могла бы финализировать движение за взаимное признание Палестины несколькими странами.

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