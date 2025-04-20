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В Дагестане в пяти районах ввели режим ЧС из-за сильных дождей

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В Дагестане на территории пяти районов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за погодных условий. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по республике.

Сейчас в Дагестане устраняют последствия сильных дождей и снегопадов. К работе привлечены свыше 2 тыс. специалистов и 566 единиц техники.

«В зоне ЧС находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы», — следует из публикации ведомства в Telegram.

При этом уточняется, что в нескольких муниципалитетах Цунтинского, Сергокалинского, Гунибского и Лакского районов действует режим повышенной готовности.

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Ранее, 15 апреля, «Известия» опубликовали кадры ливней в Махачкале, затопивших дороги. Из-за высокого уровня воды водители двигаются медленно. Местные жители не могут пройти, поскольку затоплены даже тротуары.

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