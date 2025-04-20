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Количество жертв нападения боевиков в Нигерии увеличилось до 56 человек

Reuters: число жертв нападения боевиков в Нигерии увеличилось до 56 человек
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
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Из-за нападения боевиков в штате Бенуэ в Нигерии погибло не менее 56 человек. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора региона Гиацинта Алия.

«Число погибших в результате нападений предполагаемых скотоводов на общины в штате Бенуэ в центральной части Нигерии возросло до 56 человек», — говорится в публикации.

Как указано, столько человек стали жертвами нападений всего за одну ночь.

Предполагается, что нападение совершено этической группой скотоводов.

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Накануне, 19 апреля, сообщалось, что 20 человек стали жертвами столкновений между кочевыми и земледельческими поселениями на востоке Нигерии. Группы вооруженных автоматами пастухов-кочевников напали на населенные пункты и без разбора открывали огонь по местным жителям, земледельцам и тем, кто не смог спастись бегством. Столкновения возникают по причине соперничества кочевников и оседлого населения за источники воды и землю.

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