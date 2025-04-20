Количество жертв нападения боевиков в Нигерии увеличилось до 56 человек
Из-за нападения боевиков в штате Бенуэ в Нигерии погибло не менее 56 человек. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора региона Гиацинта Алия.
«Число погибших в результате нападений предполагаемых скотоводов на общины в штате Бенуэ в центральной части Нигерии возросло до 56 человек», — говорится в публикации.
Как указано, столько человек стали жертвами нападений всего за одну ночь.
Предполагается, что нападение совершено этической группой скотоводов.
Накануне, 19 апреля, сообщалось, что 20 человек стали жертвами столкновений между кочевыми и земледельческими поселениями на востоке Нигерии. Группы вооруженных автоматами пастухов-кочевников напали на населенные пункты и без разбора открывали огонь по местным жителям, земледельцам и тем, кто не смог спастись бегством. Столкновения возникают по причине соперничества кочевников и оседлого населения за источники воды и землю.