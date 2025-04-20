В Австрии оценили объявленное Путиным пасхальное перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине в честь Пасхи стало правильным жестом в удачный момент. Об этом 19 апреля сообщила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Пасхальное перемирие — это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам — военным или политическим. Это жест, и момент выбран удачно», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По мнению Кнайсль, подобная инициатива могло бы стать шагом на пути к полноценному прекращению огня на Украине.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских боевиков. В тот же день Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.