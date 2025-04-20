СМИ сообщили о недовольстве членов Демпартии США политической активностью Байдена

Представители Демократической партии США выражают недовольство желанием бывшего американского лидера Джо Байдена вернуться в большую политику. Об этом 19 апреля сообщило издание The Hill.

«Демократы, пытающиеся оправиться после поражений на выборах 2024 года, критикуют бывшего президента Байдена за его возвращение на национальную арену», — говорится в материале.

Указывается, что на этой неделе 46-й президент выступил со своей первой публичной речью после поражения на выборах. При этом коллеги по партии уверены, что ему стоит отойти «на второй план» в политике США. В частности, такого мнения придерживается Майкл Лароса, занимавший должность директора по коммуникациям супруги Джо Байдена — Джилл Байден.

«Я очень люблю обоих Байденов, но лояльность персонала подразумевает, что мы обязаны предоставлять им честную ситуационную осведомленность, особенно когда речь идет об их публичном имидже, как бы обидно это ни было слышать», — сказал он.

Лароса также указал, что появление экс-президента в публичном поле стало «прекрасным подарком для Белого дома, президента [Дональда] Трампа и консервативных СМИ», поскольку выставляет демократов в плохом свете.

«Возвращение Байдена хотя и мало что изменило в новостном цикле, дало президенту [Трампу] возможность отвлечь своих сторонников насмешками и обвинениями в адрес Байдена, предоставив Fox News почти 48 часов новых программ, редакционная критика которых была направлена ​​против бывшего президента, а не против действующего», — сообщил он.

18 апреля газета NYP узнала о безуспешных попытках Байдена дать выступление стоимостью $300 тыс. Как указано, Байдена призывают навсегда покинуть «центр внимания» после того, как он вспомнил о «цветных детях» во вторник, 15 апреля, в ходе своего первого выступления в роли экс-главы государства.