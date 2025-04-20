Президент Сербии Александр Вучич украсил пасхальные яйца надписью «Я чаци», в переводе на русский значащей «Я болван». Соответствующий пост он сделал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

Словом «чаци» в Сербии стали обозначать студентов, которые выходят на антиправительственные митинги и протесты за денежное вознаграждение.

«Поэтому я крашу для них яйца и несу их в Чациленд (так назвали место сбора оппозиции в Пионерском парке. — Ред.). Я тоже болван!» — сообщил он.

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после событий ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Вскоре после трагедии премьер-министр страны Милош Вучевич и еще несколько политиков подали в отставку.

Бывший вице-премьер страны Александр Вулин 8 марта 2025 года заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград с Москвой. Также он заявлял о подготовке Брюсселем проекта по свержению Вучича.